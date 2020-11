Milan-Verona, Pioli: “Ibrahimovic? Siamo nella stessa direzione”

Milan-Verona, Pioli parla di Ibrahimovic e non solo …

MILAN-VERONA ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Verona. La gara è valida per la 7^ giornata di Serie A e si disputerà domani sera, ore 20:45, a San Siro.

Queste le dichiarazioni di Pioli in merito la reazione avuta da Zlatan Ibrahimovic nel momento della sostituzione al 62′ di Milan-Lille di Europa League. L’attaccante svedese è uscito, infatti, dal campo molto contrariato. Come se non avesse gradito che il Milan non sia riuscito a rimanere in gara, con la testa, dopo il secondo gol subito …

“Parlo spesso con i miei giocatori, lo faccio sempre, nei momenti positivi ed in qualche momento negativo. La cosa più importante è che siamo nella stessa direzione. L’importante è che reagiamo tutti da squadra. Non c’è stato bisogno di particolari interventi. Siamo consapevoli di avere le qualità giuste per riprendere da dove avevamo interrotto”, ha detto Pioli su Ibrahimovic ed i suoi ragazzi. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DEL TECNICO ROSSONERO >>>