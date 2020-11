Milan-Verona, Pioli: “Ecco cosa penso delle critiche a Romagnoli”

Milan-Verona, le parole di Pioli su Romagnoli

MILAN-VERONA ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Verona. La gara è valida per la 7^ giornata di Serie A e si disputerà domani sera, ore 20:45, a San Siro.

Queste le dichiarazioni di Pioli in merito le critiche ricevute da Alessio Romagnoli. Il difensore centrale e capitano del Milan, infatti, non vive un bel momento avendo causato i calci di rigore fischiati contro in occasione delle gare contro Udinese in campionato e Lille in Europa League.

“Nel mondo del calcio le critiche e gli elogi sono sempre eccessivi. Dobbiamo essere equilibrati, stiamo parlando di leader e capitano della squadra, ha qualità importanti. Lo sta dimostrando anche se è incappato in degli episodi sfavorevoli”, ha detto Pioli su Romagnoli. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DEL TECNICO ROSSONERO >>>