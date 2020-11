Milan-Verona, Juric: “Non mi aspettavo un Ibrahimovic così” | Serie A News

Ultime notizie Milan-Verona: le parole di Juric

MILAN-VERONA – Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Milan, in programma domenica a San Siro.

"Ibrahimovic ha sorpreso tutti, mi ha sorpreso il gioco che sta esprimendo. Non me l'aspettavo così fresco. Il Milan ha alzato la qualità rispetto a prima, giocano un calcio molto moderno, corrono tantissimo. Mi sembra una squadra in salute. Se vorrei Ibra in squadra? Certo. Per me quello del Milan è un grande gioco: se li lasci giocare giocano, se li pressi trovano Ibra con la palla lunga. Hanno mille soluzioni. Lui fa il giusto, come Kalinic quando difende, che fa il giusto. Ibra fa ancora la differenza, nei movimenti, nella tecnica e a livello di spirito. È ancora un top player, certo che lo vorrei".