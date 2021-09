Milan-Venezia, Pioli: “Infortuni? Ecco chi sta meglio. Vediamo per sabato”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Venezia, partita della 5^ giornata della Serie A 2021-2022

Cosa c’è di differente tra i 13 punti della scorsa stagione e questi? “Il pubblico, perché adesso giochiamo per i nostri tifosi, ci danno entusiasmo ed energia. E’ uno spettacolo giocare in casa. Abbiamo creato questo ambiente grazie alle nostre prestazioni”.

Sulle alternative : “Non sono d’accordo sul primo tempo non brillante, solo un po' di qualità è mancata. Non sono sorpreso dai giocatori che hanno giocato poco fino ad ora, sono tutti forti”.

Sugli infortuni: “Stasera dovrebbe essere andato tutto bene, non so per sabato chi recuperiamo. Sicuramente stanno andando meglio Ibrahimovic, Giroud e Calabria e Kjaer, ma non so per sabato, vedremo tra domani e venerdì chi recuperiamo”