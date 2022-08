Milan-Udinese, Sottil: “Il rigore non c’era. Potevamo segnare di più”

Andrea Sottil, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Udinese, partita della 1^ giornata della Serie A 2022-2023

Stefano Bressi

Andrea Sottil, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Udinese, partita della 1^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni.

Sul proprio debutto: "Una grande emozione tornarci da allenatore, mi riempie d'orgoglio per ciò che ho fatto in questo percorso. Un esordio duro e tosto e non con un risultato positivo. Giornata bella, me la sono goduta e mi sono goduto la squadra. Risultato troppo ampio, potevamo fare di più e abbiamo sprecato tante occasioni".

Sugli errori: "Il rigore non c'era. Partiamo da lì. Parliamo degli altri gol. Il secondo gol dovevamo marcare meglio l'inserimento, mentre gli altri sono di concentrazione. La difesa era schierata bene. Ho visto predisposizione a giocare, mi è piaciuto il coraggio. Ripeto, abbiamo avuto occasioni a tu per tu col portiere, poteva essere un risultato diverso. Siamo all'inizio, ma siamo consapevoli che abbiamo di fronte una settimana importante con una partita in cui dobbiamo portare punti".

Su Udogie: "Ha un fastidio muscolare e non è stato convocato perché si è allenato a parte. Decide la proprietà il mercato e se me lo daranno a disposizione lo allenerò, altrimenti andrà altrove. Al momento però aveva fastidi fisici".

Sull'attacco: "Penso di avere attaccanti forti. Success ha fatto un'ottima gara, Deulofeu è un grandissimo. Ho 4 attaccanti forti, hanno lavorato bene e dato tutto. Saremo più precisi. Non sono preoccupato dell'attacco. Beto si allena da settimane con la squadra, quindi pensavo fosse giusto farlo entrare per allungare il Milan e portare intensità davanti. Però non è facile gestire un 4-2. La partita si è chiusa. Però ci abbiamo creduto e abbiamo spinto, questo è importante".

Su Deulofeu fuori dagli schemi: "La domanda non ha senso. Deulofeu è un campione in tutto. È straordinariamente attaccato all'Udinese, si allena con intensità ed è un giocatore importante. Abbiamo avuto occasioni, potevamo segnare".

Se pensa di cambiare modulo: "Sta diventando un tormentone questo della difesa. Io credo di avere ottimi difensori. Qualcuno è arrivato da poco, devono rientrare in condizione. La difesa oggi non mi è dispiaciuta considerando quanto sono forti gli attaccanti rossoneri, che metteranno in difficoltà chiunque. Sono più distrazioni nostre i gol che meriti loro. Si va avanti su questa strada. Ho ottimi difensori che sono sicuro che con lavoro e conoscenza diventeranno forti".