Milan-Udinese, Pioli: “Rebic, Giroud e Origi hanno belle qualità”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa (QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI) alla vigilia di Milan-Udinese, gara d'esordio dei rossoneri nella Serie A 2022-23. Queste le sue dichiarazioni sui tre attaccanti, ad oggi a disposizione (Ibrahimovic è infortunato): "Credo che i nuovi arrivati mi stiano dando sensazioni molto positive. Hanno belle caratteristiche e qualità. Abbiamo potenziato il reparto offensivo. Rebic sta bene e ha fatto un bel precampionato, sta bene anche Giroud e sono tutti disponibili domani tranne Tonali, ho tanta scelta ed è un bene. Per quanto riguarda le caratteristiche di Origi penso siano da centravanti completo. Sa accorciare e allungare, sa dialogare... Ci darà soddisfazione, è attento e intelligente".