Milan-Udinese, Pioli: “Prestazione peggiore di tutte, fischi giusti”

Sul gruppo che non è parso così energico e compatto: "Bisogna parlare di come abbiamo giocato, non del gruppo. La partita si è fatta difficile, non siamo nel momento migliore. Siamo stati volenterosi e generosi, ma non siamo stati lucidi. Non abbiamo creato problemi. Potrei dire che abbiamo avuto un paio di occasioni, ma non abbiamo fatto bene. Quando giochiamo male non sarà mai un problema di gruppo, ma tattico".

Sui primi fischi e sul bollettino infortunati: "Secondo me i tifosi ci hanno sostenuto tantissimo durante la partita e ci hanno quasi sempre applaudito. Oggi meritiamo i fischi per ciò che abbiamo fatto. Penso non vedano l'ora di applaudirci di nuovo. Speriamo di recuperare Chukwueze, Pulisic e Kjaer per martedì. Krunic ha avuto un piccolo fastidio e ho preferito non rischiare, anche per l'ammonizione".

Sul motivo per cui il Milan ha fatto fatica: "Quest'anno avevamo sempre vinto. Poi tutte fanno fatica a scardinare queste difese. Perché siamo stati poco lucidi, troppo frenetici, non abbiamo fatto le scelte giuste. Abbiamo sbagliato troppo. Rivedrò bene la partita per capire cosa non ha funzionato nel dettaglio".

Sull'involuzione di Reijnders: "È molto intelligente e si muove tanto. Gli sta mancando la finalizzazione. Poteva concludere un paio di volte, ma credo che arriverà perché è forte".

Se lo ha sorpreso questo tipo di partita e che reazione si aspetta: "Sul canovaccio tattico non mi ha sorpreso. Non abbiamo fatto quello che dovevamo con la velocità e la qualità che serviva. La reazione dovrà esserci per forza. Partita difficile, ma anche grande occasione".

Se alzando tutti gli attaccanti ha facilitato il lavoro della difesa bianconera: "Dovevamo aprire di più il gioco e poi entrare di più per lavorare sulle punte, qualche combinazione ci è mancata".

