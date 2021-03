Milan-Udinese, Gotti: “C’è amarezza ma sono soddisfatto della prestazione”

Milan-Udinese, le dichiarazioni di Gotti in conferenza

Luca Gotti, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Udinese, gara della 25^ giornata di Serie A svoltasi a ‘San Siro‘. Ecco le dichiarazioni di Gotti.

Sulla prestazione: “In pressing e in intensità non siamo stati molto efficaci nei primi minuti della gara. Non mi è piaciuta la prima parte della gara mentre nella seconda parte della partita siamo cresciuti in intensità e concretezza”

Sul rigore a tempo scaduto: “Sono soddisfatto dell’atteggiamento mentre la prestazione va valutata nel dettaglio. C’è amarezza per come è finita la gara. Il rigore è arrivato oltre il tempo del recupero e abbiamo giocato gli ultimi minuti in dieci. C’è grande amarezza”

Il tabellino completo del match di ‘San Siro’ tra Milan e Udinese >>>