Milan-Torino, Pioli: “Theo Hernandez? Non credo partirà titolare”

Le ultime news su Milan-Torino: Stefano Pioli, tecnico rossonero, in conferenza stampa ha parlato di Theo Hernandez

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino. Pioli si è soffermato su Theo Hernandez, recuperato dal coronavirus: " Theo Hernandez non credo partirà dall'inizio. Kessie sta bene ed è disponibile".