Milan-Torino, Pioli: “Stringiamo i denti, contro il Cagliari quasi al completo”

Milan-Torino, la consapevolezza di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Torino, ha parlato delle tantissime assenze e dell’importanza di stringere i denti. Contro il Cagliari, assicura il mister rossonero, sarà tutto diverso. Le dichiarazioni in conferenza stampa: “Sappiamo che dobbiamo stringere i denti domani, perché ne abbiamo davvero tanti di assenti. Però pensiamo di poter tornare quasi a pieno regime col Cagliari. Ora dobbiamo pensare solo a domani sera. Ne abbiamo bisogno per fare una prestazione convincente. Se mancano sette giocatori qualsiasi squadra sarebbe in difficoltà. Ma torneremo ad avere tanti giocatori disponibili”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale >>>