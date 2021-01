Milan-Torino, Pioli: “Kjaer affaticato, Calhanoglu non si è allenato”

Milan-Torino, Pioli su Kjaer e Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Torino, ha parlato delle condizioni fisiche di Simon Kjaer e Hakan Calhanoglu, usciti malconci dalla gara contro la Juventus. I due ci saranno domani? Questa la risposta: “Kjaer era affaticato, ma si è allenato con la squadra. Domani sarà decisivo. Calhanoglu ha dolore alla caviglia e oggi non si è allenato, domani vedremo come andare avanti con lui”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di mister Pioli >>>