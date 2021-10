Milan-Torino, Pioli: “Dobbiamo essere più attenti e compatti”

Le ultime news su Milan-Torino: Pioli nella conferenza stampa di vigilia della gara, ha parlato dei problemi emersi nelle ultime gare

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino. Pioli si è soffermato sui troppi gol segnati dalla squadra rossonera nelle ultime partite: "Dobbiamo essere più attenti e compatti, comunicando meglio. Per vincere bisogna subire pochi gol. Poi possiamo segnare un gol in più, ma dobbiamo essere compatti".