Milan-Torino, Pioli: “Abbiamo pensato fosse diventata semplice”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Torino , partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023 svoltasi allo stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cosa non è andato oggi: "Abbiamo pensato fosse diventata facile e quando lo pensi, poi perdi lucidità e giochi in modo frenetico. Sicuramente nella fase offensiva, non abbiamo avuto pazienza di far girare palla. Abbiamo affrontato male la superiorità numerica".