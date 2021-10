Milan-Torino: “Mirante al posto di Tatarusanu? Ecco la mia scelta”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, nella conferenza stampa pre Milan-Torino ha parlato di Ciprian Tatarusanu. Ecco cosa ha detto

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino. Pioli ha parlato anche di Ciprian Tatarusanu. Ecco cosa ha detto: "Sta crescendo. È chiaro che per un portiere spesso inattivo è difficile. Mirante è un po' in ritardo di condizione, ma Tatarusanu ha la nostra fiducia e non c'è dubbio sulla sua presenza".