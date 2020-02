Milan-Torino, Longo: “Il Milan ha costruito poco, abbiamo sbagliato a concedere occasioni”

NEWS TORINO – Moreno Longo, tecnico granata, ha parlato, in conferenza stampa post-partita a ‘San Siro‘, del match Milan-Torino. Queste le dichiarazioni di Longo:

Sulla condizione del Toro: “Abbiamo dato un segnale importante. Una squadra che aveva perso, anche male, alcune partite vedi Atalanta e Lecce. Una squadra che aveva denotato scoramento, partire da questa base e tenere botta al Milan cercando di rispondere colpo su colpo ci permette di ripartire. Dobbiamo migliorare e sistemare tante cose e non possiamo essere totalmente soddisfatti”

Sulla sconfitta: “Le occasioni che ha creato il Milan le ha create sulla fase di possesso dalla nostra squadra. Il Milan di costruito ha creato poco rispetto alle precedenti partite dove aveva creato di più tramite gioco. Stasera ha sfruttato la nostra gestione della palla poco pulita. Non siamo stati cinici come loro, sappiamo bene che i dettagli spostano una partita. Quando concedi al Milan la possibilità di creare tre, quattro palle gol poi ne approfittano”.

Sulla reazione: “Con la Sampdoria ero arrivato da quattro allenamenti e abbiamo fatto sessantacinque minuti abbastanza buoni. Dopo l’1-1 avevamo denotato gli stessi problemi di prima. In questa settimana abbiamo lavorato molto su intensità e concentrazione, a cominciare dagli allenamenti. Spero che la squadra inizi ad assomigliarmi il più in fretta possibile. Ammetto l’errore tecnico ma non che la mia squadra molli di un centimetro durante i novanta minuti. Su quello non transigo”.

Su Edera: “Quando si analizzano le partite dobbiamo vedere cose positive e negative, in questo momento dobbiamo avere anche la capacità di portarci via le cose positive. E’ un giocatore che conosco bene che secondo me può darci tanto. Credo in lui e avrà le sue opportunità se continuerà a lavorare così. Per oltre un’ora ha dimostrato di poter star dentro questa squadra. Se i giovani meritano e danno avranno le loro possibilità”.

Sull’atteggiamento: “Quando si subentra si ragiona in maniera diversa. Il Frosinone in B l’abbiamo costruito, qui bisogna andare a vedere dove sono le problematiche. Abbiamo bisogno di equilibrio, si era perso per alcune partite. Dobbiamo migliorare nella costruzione perchè abituati poco a costruire. Prima si lavorava in funzione dell’avversario facendo ottime prestazioni con squadre di medio-alta classifica e pagando qualcosa con le altre. Devi costruire gioco e situazioni con una qualità diversa”.

Sui problemi: “Non mi aspettavo qualcosa di diverso. Ero consapevole e conscio della situazione, dati alla mano non è stato un cambio per mancanza di risultati ma per mancanza di prestazione. C’è qualche problema di fondo dove c’è da raschiare il barile. Sono consapevole di ciò che c’è da fare ma anche che quello che ho trovato è una possibilità di invertire questa rotta. Guardando in faccia i calciatori vedo che si stanno riaccendendo. Sono fiducioso per il proseguo. Il cambio di gestione e di mentalità c’è già stato, con i calciatori devi essere chiaro e coerente. Non ci sono obiettivi personali ma solo coerenti”.

