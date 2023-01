Milan-Torino, Juric: “Vittoria fondamentale, loro hanno gestito”

Il tecnico granata Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Torino , partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023 svoltasi allo stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se può essere un buon inizio per un salto di qualità in campionato: "Non siamo costruiti per l'Europa League, ma stiamo crescendo bene. Dobbiamo crescere e andare il più avanti possibile in Coppa Italia".