Milan-Torino, Giampaolo: “Abbiamo bucato il primo tempo. Per la Coppa faremo valutazioni”

Milan-Torino, le dichiarazioni di Giampaolo nel post-partita

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – Marco Giampaolo, tecnico granata, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di ‘San Siro‘, Milan-Torino. La gara era valida per la 17^ giornata della Serie A 2020-2021. Queste le dichiarazioni di Giampaolo.

Sulla sconfitta: “La possiamo giudicare solo per il secondo tempo, manca tutto il primo tempo perchè siamo stati spettatori passivi e non l’abbiamo giocato. Il primo tempo l’abbiamo bucato, nella ripresa abbiamo cercato di arrivare al gol, ma ci manca un pezzo nel primo tempo”.

Sul rigore tolto dal Var: “L’arbitro è tornato sui suoi passi, avevo la sensazione che fosse un fallo da rigore e avrebbe cambiato tutti, dobbiamo rammaricarci per una valutazione parziale della gara”.

Sulla traversa di Rodriguez: “La traversa fa parte del gioco e degli ostacoli ma non l’avremmo meritato, non abbiamo fatto niente nel primo tempo. Le partite vanno giocate con coraggio e personalità, il dispiacere della squadra è questo. Eravamo rammaricati per la prestazione”.

Sulla sfida di Coppa con il Milan“Recuperiamo, abbiamo pochi giorni, faremo valutazioni”.

