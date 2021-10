Milan, Tomori: “Maldini? Da difensore voglio impressionarlo” | News

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, in conferenza stampa ha parlato Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale inglese. Tomori ha risposto anche a una domanda su Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera. Ecco cosa ha detto: "Quando mi parlava ero come: 'Wao, è Paolo Maldini'. C'è quel tipo di pressione sapendo che sta guardando ogni partita ed è lì al campo di allenamento ogni giorno. Essendo io un difensore, voglio impressionarlo, così quando ero a metà del mio prestito la scorsa stagione - quindi verso aprile - abbiamo fatto una chiacchierata e ho parlato di cosa pensa del mio gioco, cosa devo migliorare...Non solo con me ma con altri terzini, altri difensori, altri giocatori in generale è davvero coinvolgente. Avere una leggenda come lui lì è sicuramente una bella cosa ed è stato davvero un grande aiuto". Intanto ecco la nostra intervista ESCLUSIVA con Mauro Tassotti. Ecco cosa ci ha detto