Milan, Terracciano: “Maignan? In spogliatoio dice le cose come stanno”

Su Mike Maignan, portiere titolare dei rossoneri, Terracciano ha detto: "Grande campione e capitano, mi ha accolto benissimo nel gruppo e sono contento. Ho sempre avuto la curiosità di conoscerlo perché, vedendolo da fuori, dava la sensazione di 'presenza'. E le impressioni sono state confermate. Anche in spogliatoio dice le cose come stanno. Lo ringrazio per come mi ha accolto, c'è un ottimo rapporto. Posso pensare solo cose buone dal punto di vista personale e professionale".