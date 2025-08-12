Milan, Terracciano: “Maignan? In spogliatoio dice le cose come stanno”

Pietro Terracciano, classe 1990, portiere italiano che il Milan ha prelevato a titolo definitivo gratuito dalla Fiorentina in questa sessione estiva di calciomercato, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club rossonero, 'Casa Milan', rispondendo con piacere a tutte le domande dei giornalisti presenti.
Su Mike Maignan, portiere titolare dei rossoneri, Terracciano ha detto: "Grande campione e capitano, mi ha accolto benissimo nel gruppo e sono contento. Ho sempre avuto la curiosità di conoscerlo perché, vedendolo da fuori, dava la sensazione di 'presenza'. E le impressioni sono state confermate. Anche in spogliatoio dice le cose come stanno. Lo ringrazio per come mi ha accolto, c'è un ottimo rapporto. Posso pensare solo cose buone dal punto di vista personale e professionale".
