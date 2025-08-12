Milan, Terracciano: “Il gol preso da Leao nel 2022? Non posso dire che …”

Pietro Terracciano , classe 1990 , portiere italiano che il Milan ha prelevato a titolo definitivo gratuito dalla Fiorentina in questa sessione estiva di calciomercato , si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club rossonero, 'Casa Milan', rispondendo con piacere a tutte le domande dei giornalisti presenti.

Su Milan-Fiorentina 1-0 del 1° maggio 2022, gara chiave per la volata Scudetto di quel Milan e sul gol incassato in quella circostanza da Rafael Leão dopo un suo errore, Terracciano ha detto: "Non ci ho mai pensato con troppa importanza. Un errore può capitare a chiunque. È capitato quel giorno. Non posso dire di essere stato contento per il Milan, sarei finto. Resta il dispiacere di quell'errore. Non credo neanche se Leão si ricorda di aver fatto gol a me quella volta".