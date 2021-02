Milan-Stella Rossa, Pioli: “Vogliamo stare in Europa” | News

Milan-Stella Rossa, Pioli: “Vogliamo andare avanti in Europa”

Intervenuto durante la conferenza stampa pre Milan-Stella Rossa di Europa League, Stefano Pioli ha parlato in maniera ambiziosa della sua squadra. “I troppi impegni non mi danno ansia, mi darebbe più ansia il contrario. Abbiamo la qualità e le risorse per poter giocare ogni tre giorni. Sarà una partita complicata anche perché entrambe le squadre si conoscono meglio rispetto all’andata, ma la gara è alla nostra portata. Vogliamo assolutamente andare avanti in Europa. Come vedo la squadra? Vedo un gruppo motivato e volenteroso di tornare a giocare come qualche settimana fa. Ho detto ai ragazzi che mancano 90 giorni alla fine del campionato, se le cose dovessero andare meglio ne mancherebbero 93 visto che il 26 maggio c’è la finale di Europa League. Problemi in difesa? Se abbiamo subito qualche gol di troppo è perché non abbiamo difeso tutti con la giusta intensità”.

