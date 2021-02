Milan-Stella Rossa, Leao: “Vogliamo andare avanti in questa competizione”

Milan-Stella Rossa, Leao: “Non siamo meno forti”

Intervenuto durante la conferenza stampa pre Milan-Stella Rossa, Rafael Leao ha detto la sua riguardo le ultime due sconfitte e della volontà della squadra di passare il turno. “Noi non siamo meno forti per gli ultimi risultati ottenuti. Lavoriamo tanto per fare le nostre partite ed è quello che vogliamo dimostrare domani. Ogni partita è importante per noi e dobbiamo vincere. Vogliamo andare avanti in questa competizione”.

