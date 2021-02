Milan-Stella Rossa, Leao: “Ibrahimovic? Con lui siamo più forti” | News

Milan-Stella Rossa, le parole di Rafael Leao

Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa di Milan-Stella Rossa, gara che si giocherà domani a San Siro. Ecco le parole del portoghese.

Sul passare il turno: “Ogni partita è importante e dobbiamo vincere. Per noi è una partita molto importante per noi. Vogliamo cercare di andare avanti in questa competizione”.

Sul suo ruolo di punta centrale: “Mi trovo bene in quella posizione. Non c’entra nulla la posizione in campo, cerco di fare il meglio per la squadra a prescindere dalla posizione. La cosa più importante è vincere”.

Sulle ultime due sconfitte: “Noi non siamo meno forti per gli ultimi risultati ottenuti. Lavoriamo tanto per fare le nostre partite ed è quello che vogliamo dimostrare domani”.

Sui margini di miglioramento: “Devo ringraziare Pioli che mi dà fiducia tutti i giorni così come i compagni. Cerco sempre di ascoltare tutti e di aiutare la squadra con quello che so fare”.

Su come sta la squadra: “Noi stiamo bene e affrontiamo le giornate a testa alta. Sappiamo che non abbimo fatto bene nelle ultime partite ma vogliamo reagire e abbiamo guardato ai nostri errori. Domani vogliamo dimostrare cosa sappiamo fare”.

Sull’entusiasmo della prima parte di stagione: “Nella squadra ci sono tanti giovani e il nostro allenatore ci dà fiducia per entrare in campo tranquilli. Abbiamo voglia di mostrare il nostro valore e onorare la maglia del Milan. Siamo tranquilli”.

PM – Sui suoi miglioramenti rispetto alla scorsa stagione: “Quest’ anno mi sono trovato molto meglio rispetto all’anno scorso. Ibrahimovic prezioso? Come ho sempre detto Ibra per noi è come un fratello maggiore che ci insegna tanto e la sua caratteristica più importante è la mentalità. Con lui siamo più forti”.

Non solo campo, ma anche calciomercato: il Milan rivoluziona la fascia. VAI ALLA NOTIZIA>>>