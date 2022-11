Milan-Spezia, Pioli: “Persa lucidità dopo il pareggio”

Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Spezia, partita della 13^ giornata della Serie A 2022-2023.

Stefano Bressi

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Spezia, partita della 13^giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cosa ha detto all'arbitro alla fine: "Nessun commento".

Su Giroud fanciullino che si toglie la maglia: "Sono perfettamente d'accordo. Ci teniamo così tanto a far bene che siamo pieni di emozione. Capisco la sua emozione per un gol così importante che vale tre punti. Diventa difficile non comprendere la situazione. Poi giocando così tanto sarà più fresco domenica. Avrò altri che ci aiuteranno. Troppo bello vedere questi atteggiamenti".

Se i tanti tiri iniziali hanno fatto pensare fosse facile e sul gol di Maldini: "Il primo tempo l'abbiamo gestito bene, ma non abbiamo fatto il secondo gol. Raddoppiare l'avrebbe incanalata bene. Dobbiamo rivedere la reazione, abbiamo perso lucidità e ci siamo fatti prendere dalla frenesia. Comprensibile perché è un momento importante e impegnativo. Abbiamo volontà e generosità che ci permette di vincere. Non credo sia stato facile per Paolo questa partita, ma meglio non poteva andare".

Su Milan-Spezia come sottosopra: "Non era semplice, potevamo indirizzarla meglio e potevamo, ma poi le partite vanno vissute così. Ci sono tante cose che possiamo fare meglio, ma non abbiamo il tempo per preoccuparci. Le prossime sono importanti e difficili e vogliamo migliorare la classifica. Poi avremo la sosta".

Come è entrato De Ketelaere: "Potete pensare sia titolare, ma io non l'ho ancora pensato. Centravanti non giocherà, ma è un'opzione".