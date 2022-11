Milan-Spezia, Pioli non parlerà in conferenza stampa / PM News

Stefano Pioli, allenatore rossonero, non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Spezia, partita valida per la 13^ giornata di Serie A

Dopo aver centrato il primo obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione agli Ottavi di Champions League, il Milan si ritufferà nel campionato per riscattare la brutta sconfitta contro il Torino. A San Siro, sabato 5 novembre alle ore 20:45, i rossoneri ospiteranno lo Spezia. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione l'allenatore Stefano Pioli non parlerà, come accade di consueto, in conferenza stampa alla vigilia della partita. Ibrahimovic furioso: "Non devi parlare!". Ma con chi ce l'ha?