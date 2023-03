Milan, senti Southgate: “Il Napoli è in lizza per la vittoria della Champions”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Inghilterra, gara che si disputerà stasera a Napoli, Gareth Southgate ha parlato della squadra di Spalletti. Queste le dichiarazioni del c.t. inglese: "Sono contento di essere qui. La storia calcistica in questa città è molto ricca, il Napoli è una squadra fantastica e vincerà il campionato. E sarà in lizza anche per la vittoria della Champions League". Calciomercato Milan – Rossoneri interessati a un ex Juventus?