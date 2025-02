Milan, senti Italiano: “Calabria perfetto. Ha un’intelligenza calcistica …”

Sugli infortunati: "Vi preannuncio che Dallinga ha avuto un piccolo problema nei giorni scorsi e quindi non sarà al 100%: verrà con noi, ma vedremo durante la gara. Idem per Orsolini, che è tra i convocati ma è ancora sulla via del recupero, mentre per Ferguson ancora non sappiamo con precisione i tempi".

Su Giovanni Fabbian: "È un centrocampista che si allinea alla punta, il contrario rispetto a quello che fa Odgaard: è un ragazzo sveglio, generoso e che ha una voglia matta di consacrarsi. Tre diffidati importanti? Non ne terremo conto. Io, da calciatore, sono stato diffidato per 20 partite consecutive giocando davanti alla difesa e quindi, anche se magari mentalmente può essere un pensiero, questo non rappresenta un fattore prioritario in fase di scelta dei giocatori da schierare. Abbiamo una rosa attrezzata e in questo momento servirà l'aiuto di tutti senza troppi calcoli".