Milan, Scaroni: “Bilancio? Perdita di 98 mln, l’anno scorso era 194”

Il presidente del Milan Paolo Scaroni si è detto soddisfatto sul bilancio nonostante la perdita. Il trend, infatti, è visibilmente positivo. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa dopo l'Assemblea dei Soci: "Solo due parole sull'assemblea. Si è svolta con piena soddisfazione. Tutte le nostre delibere sono passate all'unanimità. Quando si è primi è più facile fare le assemblee. Per citare qualcosa, abbiamo approvato una perdita per l'esercizio chiuso a giugno 2021 di 98 milioni. Lo scorso anno era 194. L'AC Milan ha avuto un miglioramento convincente. Non è positivo ancora, ma il trend sì".