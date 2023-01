Milan, Pioli: “Vásquez non lo vedo ancora pronto per giocare”

Stefano Pioli, nella conferenza della vigilia di Milan-Sassuolo, ha parlato del motivo per cui Devis Vásquez non ha avuto ancora una chance

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Sassuolo , partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023 , prima del girone di ritorno del campionato, in programma domani alle ore 12:30 a 'San Siro'.

Milan-Sassuolo, le parole di Pioli su Vásquez

Interpellato sui troppi gol incassati dal Diavolo (9 sugli ultimi 12 tiri subiti) e sulla possibilità di concedere una chance tra i pali a Devis Vásquez al posto del contestato Ciprian Tătărușanu, Pioli ha risposto: "I nostri avversari stanno concretizzando con una percentuale altissima, ma stiamo concedendo occasioni troppo importanti e diventa difficile anche per il portiere. Il collettivo deve difendere meglio. Vásquez non lo vedo ancora pronto per giocare".