Milan-Sassuolo, Pioli: “Mancata precisione e cattiveria. Ibra? Non poteva giocare”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Sassuolo , match della 32^ giornata di Serie A svoltosi a 'San Siro'. Queste le dichiarazioni di Pioli.

Sugli errori in precisione e cattiveria: "Oggi sono mancate entrambe. Ci sono state situazioni che potevamo concretizzare meglio. Sfortuna sui due gol, sul primo la palla è passata in mezzo a quattro gambe, si poteva gestire meglio".

Sugli ultimi dieci metri: "Credo che sia il nostro tallone d'Achille, se ti manca l'ultimo passaggio non riesci a chiudere la partita".

Su Ibrahimovic: "Non poteva giocare, ha un affaticamento. Spero che ci sia contro la Lazio, oggi non lo so".