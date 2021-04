Milan-Sampdoria, Pioli: “Non abbiamo approcciato bene, poco lucidi nelle scelte”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Sampdoria a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni

Su cosa non ha funzionato: “Il Milan si è complicata la vita da solo perché non abbiamo approcciato bene alla gara, quando a livello mentale non riesci subito ad entrare in partita poi le difficoltà delle gara aumentano”.