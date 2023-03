Milan-Salernitana, Pioli: “De Ketelaere sta bene, ma prima della sosta …”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato oggi in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Salernitana , partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Interrogato su Charles De Ketelaere e la possibilità che giochi titolare contro i campani di Paulo Sousa , Pioli ha risposto quanto segue.

" De Ketelaere sta bene come stanno bene tanti giocatori in quel ruolo lì. Domani vediamo". L'allenatore del Milan , però, ha anche rivelato un interessante retroscena relativo al fantasista belga, classe 2001 , del quale nessuno era a conoscenza. E che spiegherebbe il perché, prima dei Mondiali in Qatar , il ragazzo abbia davvero faticato a vedere il campo con il Diavolo.

"Ha avuto un momento prima della sosta che anche in allenamento non era particolarmente brillante - la confessione di Pioli su De Ketelaere -. Sta bene fisicamente e mentalmente, è in crescendo. È pronto a dare il suo contributo".