Milan-Roma, Pioli: “Ibrahimovic o Giroud? Vedremo, sono pronti entrambi”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Roma, ha parlato di Zlatan Ibrahimović e Olivier Giroud. Chi giocherà? Questa la risposta in conferenza stampa: "Dipende dalla condizione. Quando stanno in modo simile, dipende da una scelta tecnica. Entrambi hanno avuto dei problemi. Giroud era partito bene, ora sta meglio e da lui mi aspetto molto perché è intelligente e può fare benissimo. Le due punte le abbiamo usate e dipende dalle scelte partita per partita. Sicuramente all'andata aveva fatto una delle migliori partite. Ibra è pronto, com'è pronto Giroud. Vedremo".