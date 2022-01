Milan-Roma 3-1, Pioli: “Smettiamo di parlare di gioventù, siamo ambiziosi”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Roma, partita del 20° turno della Serie A 2021-2022

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Roma , partita della 20^ giornata della Serie A 2021-2022 . Ecco le sue dichiarazioni.

Che partita è stata? "Il Milan sta dimostrando di essere una squadra forte; quando siamo in meno, i giocatori utilizzano lo spirito di squadra per sopperire a qualche assenza. C'è soddisfazione per stasera, ma conta sempre la prossima partita".