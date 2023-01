Milan-Roma, Ibanez: “Possiamo essere una grande” | Serie A News

Roger Ibanez , difensore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Roma , partita valida per la 17^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se hanno il rimpianto di non aver giocato tutta la partita come gli ultimi 10 minuti: "Il Milan non ha giocato alla fine come ha fatto all'inizio, pressavano di più. Poi hanno aperto gli spazi e siamo arrivati alle due palle inattive".