Milan-Roma, Fonseca: “Milan più fresco di noi. Dzeko era stanco e l’ho cambiato”

ROMA NEWS – Paulo Fonseca, tecnico giallorosso, ha commentato in conferenza stampa l’esito della sfida Milan-Roma a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Fonseca:

Su Dzeko: “Edin era stanco, faceva caldo, lui aveva giocato con la Samp. Anche Mkhitaryan era stanco e quindi li ho cambiati”.

Sul calo fisico: “Il Milan era più fresco, nella partita con la Samp abbiamo faticato molto e per quello ho cambiato molti giocatori. Però non abbiamo preso gol per un problema fisico, lo abbiamo regalato, loro non hanno creato molto nemmeno nel secondo tempo”.

