Milan, Reijnders brilla con l’Olanda: “Qui tutti si sentono subito a casa”

Milan, le parole di Tijjani Reijnders dopo Olanda-Irlanda

"Ho iniziato come centrocampista di controllo e dovevo servire i ragazzi davanti a me in modo che potessero liberarsi tra le linee. Ha funzionato bene alcune volte grazie a me e Jerdy Schouten. Spesso siamo riusciti a liberare un nostro compagno. Lo scorso Europeo? Abbiamo dovuto guardarlo a distanza per il coronavirus, quindi mia moglie mi ha dato un po' di riposo. Hai già visto ai Mondiali cosa può portare in termini di energia, e lo stesso vale per gli Europei. I nuovi ragazzi si adattano rapidamente al gruppo, il che è un grande complimento. Tutti si sentono subito a casa, il che crea fiducia in campo".