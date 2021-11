Porto, Conceicao: “Siamo stati la squadra migliore nelle due partite”

Sergio Conceicao, tecnico lusitano, ha parlato in conferenza dopo Milan-Porto, gara del 4° turno del Gruppo B della Champions League 2021-22

Sulla partita: "Siamo stati la squadra migliore nelle due partite, abbiamo fatto una prova molto importante contro un avversario che ha storia e qualità. Sono soddisfatto del nostro piano di gioco, abbiamo bloccato i punti forti del Milan, che aveva un giocatore come Brahim Diaz e lo abbiamo tenuto fuori dal gioco. Sono contento di come abbiamo limitato il loro possesso palla, nel primo tempo meritavamo di andare al riposo oltre l'1-0. Nella ripresa loro sono entrati meglio in campo, ma abbiamo avuto più occasioni per il 2-0. Poi, dopo il pari, la partita è stata più equilibrata".