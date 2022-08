Milan, Pioli: “Adli a centrocampo? La vedo difficile. Può giocare mezzala”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Bologna di Serie A, ha parlato del discusso tema legato alla posizione in campo di Yacine Adli

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Bologna di Serie A, ha parlato del discusso tema legato alla posizione in campo di Yacine Adli. L'allenatore rossonero non lo vede nei due centrocampisti davanti alla difesa, ma nel ruolo che ha occupato durante il precampionato: ovvero sulla trequarti. Queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa.