Milan, Pioli: “Vogliamo che questa stagione ci dia delle soddisfazioni”

Milan, Pioli sull’atteggiamento dei suoi

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Crotone, ha parlato in conferenza stampa dell’atteggiamento della squadra visto fino questo momento. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo una squadra, siamo un gruppo che vuole il massimo costantemente. Poi ovviamente c’è una regola semplice nel calcio: giochi la domenica per come ti alleni. E ti devi allenare per come vuoi giocare. Non ci sono giovani e anziani, siamo una squadra. Che lavora per ottenere il massimo. Vogliamo far sì che questa stagione possa darci delle soddisfazioni“. Clicca qui per leggere a conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>