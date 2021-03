Milan, Pioli: “Troppi infortuni? Non siamo contenti” | News

Verona-Milan, Pioli parla degli infortuni

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Milan. Pioli ha parlato dei tanti infortunati in casa milanista.

“Troppi infortuni? Ci stiamo lavorando e non siamo contenti, siamo molto attenti alla prevenzione, ai carichi e al recupero. Purtroppo gli impegni e le problematiche ci hanno messo in difficoltà. Non abbiamo mai avuto questi numeri, stiamo lavorando al meglio”. Non solo Verona-Milan, ma anche calciomercato: il Milan pensa a due gioielli del Verona.