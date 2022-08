Milan, Pioli: “Tonali è milanista. Se giochi con passione dai qualcosa in più”

Stefano Pioli, alla vigilia di Atalanta-Milan, ha parlato di Sandro Tonali come un centrocampista completo e molto milanista

Stefano Pioli , alla vigilia di Atalanta-Milan di Serie A, ha parlato di Sandro Tonali come un centrocampista completo e molto milanista. Giocare con la passione del tifoso, ovviamente, ti spinge a dare ancora di più. Queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa.

"Può diventare un centrocampista completo. Lo è già, ma può crescere ancora. È cresciuto tanto e l'ho ritrovato come lo scorso anno. Più consapevole delle qualità e di dover continuare a lavorare. Deve essere ambizioso perché ha potenziale. Deve continuare così e continuerà a crescere, mantenendo questo sentirsi così milanista. Se giochi con passione dai qualcosa in più".