Milan, Pioli: “Ho fiducia in Tatarusanu, ha fatto e farà bene”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato oggi in conferenza stampa a Milanello la sfida Salernitana-Milan , partita della 16^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà domani, alle ore 12:30 , allo stadio 'Arechi'.

Nel corso della conferenza stampa l'allenatore del Milan si è soffermato in modo particolare sull'alternanza dei portieri, ponendo grande fiducia in Tatarusanu. Stefano Pioli lo ritiene affidabile, tanto da continuare a difenderlo. Ha anche parlato di qualche possibile ritocco nel reparto avanzato, ricordando come Olivier Giroud sia stato spesso sostituito ai Mondiali. Di seguito le sue parole.