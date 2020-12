Milan, Pioli su Ibrahimovic: “Tornerà più forte di prima” | News

Ultime Notizie Milan News: Pioli parla di Ibrahimovic

MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan. Il tecnico rossonero si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic, che si è infortunato nuovamente nella giornata di ieri.

“Chiaro che ieri è stata una giornata particolare e difficile. Prima dell’allenamento di ieri eravamo convinti, lui per primo, che potesse essere disponibile per domani, per uno spezzone di gara. Purtroppo c’è stato qualche intoppo. Mi è dispiaciuto molto per lui, aveva voglia di rientrare per aiutare la squadra. E’ forte, è un campione, tornerà più forte di prima. Le alternative ci sono, i ragazzi sono pronti”. Calciomercato Milan: suggestione Weah. VAI ALLA NOTIZIA>>>