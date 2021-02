Milan, Pioli: “Stella Rossa? Come a Firenze l’anno scorso, vi spiego”

Milan, il paragone di Pioli

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Inter, non ha nascosto la delusione per il pareggio in Europa League, paragonando il match contro la Stella Rossa a quello con la Fiorentina di un anno fa. Le dichiarazioni: “A fine partita ero deluso giovedì perchè meritavamo di vincere. Devo dire che ho rivisto il finale e in effetti non abbiamo rischiato più niente, però non abbiamo avuto la voglia di cercare il terzo gol. Non dobbiamo ripetere l’errore. Era successo lo stesso a Firenze un anno fa. È passato un anno e visto il percorso che abbiamo fatto, ora dobbiamo gestire meglio. Domani gli avversari salgono ancora di livello e quindi la prestazione deve essere massimale”. ‘Milan on fire!’: ecco foto e video del murale apparso a San Siro alla vigilia del derby >>>