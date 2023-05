Milan, Pioli: “Cos’è andato storto? Ogni stagione fa storia a sé”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lazio di cos'è andato storto in stagione

Stefano Pioli , tecnico rossonero, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan - Lazio , match in programma alle ore 15:00 di sabato 6 maggio, rispondendo alle domande dei cronisti presenti. Interrogato su cosa è andato storto nel corso di questa stagione rispetto a quella passata, l'allenatore emiliano ha sostenuto come ogni campionato faccia storia a sé. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Stefano Pioli sulla stagione del Milan

"Non è strategia o programmazione. Ogni stagione fa storia a sè, è banale come risposta. Abbiamo vinto un campionato eccezionale l'anno scorso, siamo partiti con la voglia di rivincerlo e sarebbe stato straordinario. L'anno scorso abbiamo fatto il salto uscendo dalla Champions, quest'anno stiamo facendo cose eccezionali e non siamo riusciti a lottare. Nelle 12 semifinaliste delle competizioni europee, solo il Manchester City può vincere entrambe. Noi lavoriamo per arrivare a quei livelli".