Milan, Pioli: “Mai vinto contro Spalletti? Prima o poi arriverà la vittoria”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al fatto di non avere mai vinto contro Luciano Spalletti

Stefano Pioli non ha mai vinto contro una squadra allenata da Luciano Spalletti. Un dato importante e che non può passare per inosservato, considerato che domani il Milan affronterà al 'Maradona' il Napoli. L'allenatore rossonero, intervenuto in conferenza stampa, ha risposto ad una domanda che riguarda proprio il fatto di non aver mai battuto l'allenatore toscano. Queste le sue dichiarazioni: "Prima o poi dovrà arrivare la vittoria contro Spalletti, sarebbe meglio prima che poi. Loro hanno la miglior difesa e coprono bene. Sono bravi a palleggiare e a cercare la profondità. Domani chi difenderà meglio avrà più possibilità di successo".