Milan, Pioli: “Senza infortuni sarebbe stata una stagione diversa”

Come sarebbe andata la stagione del Milan senza infortuni? Ecco la risposta di Stefano Pioli in conferenza stampa

Stefano Pioli, alla vigilia di Fiorentina-Milan, ha parlato della pesante emergenza infortuni durata per tutta la stagione. Senza infortuni come sarebbe andata la stagione? Questa la risposta in conferenza stampa:"Potrebbe essere tante cose, ma le stagioni sono così. Questa è una stagione ancora più particolare. Eravamo la squadra che ha giocato più partite, ora qualcuno giocherà più di noi forse. Sento che abbiamo superato il momento delicato, perché le prestazioni sono cresciute e abbiamo perso per episodi. Non sono mancate la voglia e il giocare insieme. Mi aspetto un ottimo finale di campionato, che è quello che deciderà le sorti della stagione". Ecco la probabile formazione del Milan. Ritorna Ibra e non solo: tutte le novità