Milan, Pioli: “Sconfitta con l’Atalanta? Da lì è partito tutto”

Milan, Pioli spiega la svolta rossonera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Lazio, ha fatto un resoconto del percorso rossonero in conferenza stampa. Ecco da dove è nato il Milan attuale: “Con l’Atalanta, purtroppo, fu una sconfitta umiliante per tutti noi. Club e tifoseria. L’avremmo voluta evitare. Ma da lì abbiamo posto la prima pietra per la costruzione. La società fece un mercato di gennaio favoloso, in entrata ed in uscita, da lì abbiamo costruito il nostro percorso. Servirà qualità dei giocatori, idee chiare ed un grande spirito”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di mister Pioli >>>