Milan, Pioli: “Romagnoli è pronto. Tomori? Ci proviamo per domenica”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Atletico Madrid. Pioli ha parlato delle condizioni di Alessio Romagnoli e di Fikayo Tomori: "Romagnoli sta meglio ed è pronto per giocare. Rispetto a Firenze, tra i convocati ci sarà in più solo Daniel Maldini. Tomori? Ha un problema all'otturatore, un muscolo che gestisce il movimento dell'anca. Proveremo a recuperarlo per domenica".